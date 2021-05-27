Сможет ли запад изолировать Белоруссию? Чего ждут от скорой встречи Путина и Лукашенко? И как Китай собрался защитить Минск от внешнего давления? Продолжается показательная порка Белоруссии, пока ограничивающаяся воздушной блокадой, но результаты ее таковы, что не замечать ее невозможно. Живем в такое время, когда обстоятельство случившегося выяснять не обязательно, а сразу начинать действовать.

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