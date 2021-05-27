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Большая игра 27.05.2021

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Большая игра 27.05.2021
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Большая игра (27 Мая 2021)

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Большая игра
Большая игра
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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Марина Ким, Дмитрий Саймс, Вячеслав Никонов

Предстоящая встреча Путина и Байдена в Женеве.

 

Очная дипломатия возобновляется. Президент России Владимир Путин впервые с января 2020 года покинет пределы Российской Федерации чтобы принять участие в саммите с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Женеве 16 июня. Повестка дня стратегическая стабильность на фоне полной дестабилизации международной системы, контроль над вооружениями на фоне решения Российской Федерации денонсировать договор об открытом небе вслед за США.

 

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