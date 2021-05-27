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Дождь. «Заплатят в итоге российские налогоплательщики»: как санкции Евросоюза ударят по Беларуси 27.05.2021

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Телеканал Дождь 27.05.2021. «Заплатят в итоге российские налогоплательщики»: как санкции Евросоюза ударят по Беларуси
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Телеканал Дождь - «Заплатят в итоге российские налогоплательщики»: как санкции Евросоюза ударят по Беларуси (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

Евросоюз планирует к июню ввести новый пакет экономических санкций против Беларуси. Новые ограничения могут затронуть калийную промышленность, составляющую одну из главных для Беларуси статей экспорта. Европейские лидеры обсуждают «адресные экономические санкции», рассказал чиновник. Калийную промышленность могут выбрать из-за того, что в ней наиболее активны государственные предприятия.

 

Так, государственное предприятие «Беларуськалий» — один из мировых лидеров по производству удобрений. В прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 миллиарда долларов. Пошлины на экспорт и налоги «Беларуськалия» — это 8-10% всего бюджета Беларуси, писала «Би-би-си», называя компанию «основным поставщиком валюты» для президента Александра Лукашенко.

 

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