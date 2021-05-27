В Государственной Думе состоялись парламентские слушания «Россия. Культура. Образ будущего. Какая стратегия развития культуры нужна России?», в которых мы с коллегами приняли участие.

Отметил, что главная проблема сегодня – это то, что русская культура, русский язык, все наше культурное поле остались без хозяина, который бы разобрался и объяснил, что главное не деньги, а смыслы, которые вкладываются в головы детей. В качестве примера привел Московский планетарий, где детям рассказывают об истории освоения космоса, даже не упоминая о полете Гагарина.

Надеюсь, что прошедшие слушания станут важным шагом к тому, чтобы в российской культуре появился, наконец, хозяин.

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