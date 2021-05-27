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Время покажет. Дело об аресте Романа Протасевича 27.05.2021

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Видео 27.05.2021. Время покажет. Дело об аресте Романа Протасевича
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Видео - Время покажет. Дело об аресте Романа Протасевича (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

В деле о скандальном задержании в Минске Романа Протасевича появились новые факты. Накануне в СМИ были опубликованы фотографии, на которых блогер красуется в военной форме и с оружием в руках. Кто организовал провокацию в небе над Белоруссией и подставил блогера?

 

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