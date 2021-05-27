Время покажет. Об инциденте в Минске

Сергей Михеев. Пресс-подход в Госдуме. Цель государства и комплекс культуры, образования, воспитания и инф.политики

В деле о скандальном задержании в Минске Романа Протасевича появились новые факты. Накануне в СМИ были опубликованы фотографии, на которых блогер красуется в военной форме и с оружием в руках. Кто организовал провокацию в небе над Белоруссией и подставил блогера?

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Дело об аресте Романа Протасевича (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.