Перший Незалежний - Ток-шоу "Голос народа" (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
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Гость первой части: экс-министр экономики Виктор Суслов.
Гость второй части: политический эксперт Владимир Кацман.
Гостья третьей части: экс-нардеп Анна Герман.
Гости студии: кандидат политических наук Ростислав Балабан, эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Алина Логозяк, доктор юридических наук Виталий Журавский, политолог Александр Лазарев, экс-нардеп Андрей Павловский, нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко, экономический эксперт Виктор Скаршевский.
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