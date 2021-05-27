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Перший Незалежний. Ток-шоу "Голос народа" 27.05.2021

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Перший Незалежний 27.05.2021. Ток-шоу "Голос народа"
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Голос народа" (27 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 27 Мая 2021

Гость первой части: экс-министр экономики Виктор Суслов.
Гость второй части: политический эксперт Владимир Кацман.
Гостья третьей части: экс-нардеп Анна Герман.
Гости студии: кандидат политических наук Ростислав Балабан, эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Алина Логозяк, доктор юридических наук Виталий Журавский, политолог Александр Лазарев, экс-нардеп Андрей Павловский, нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко, экономический эксперт Виктор Скаршевский.

 

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