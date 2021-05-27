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Уроки русского. Рабам системы ногу свело 27.05.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 27.05.2021. Рабам системы ногу свело
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Рабам системы ногу свело (27 Мая 2021)

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Уроки русского
Уроки русского
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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Очевидно, что самая популярная фотография с последнего митинга — это та, где изображены сразу три популярных рэпера: Oxxxymiron, Face и Влади. Да уж, действительно выдающееся дело — объединить трех рэперов-антиподов. Их объединила трудная судьба Алексея Навального, и теперь они вместе, чтобы сфоткаться и собрать потом свой миллион лайков под снимком. Были еще фотографии с Noize MС, ну без него то, понятное дело, совсем никак. Он автор самого главного протестного хита «Всё как у людей».

При этом стоит сразу отметить: наша политическая система — отнюдь не подарок. Люди там сплошь и рядом, как бы сказать, скучные, надоевшие и меркантильные. Другой вопрос, что этих очень часто скучных, но все-таки русских людей, желают завалить другие, зачастую еще более скучные и меркантильные, но уже не русские люди, парней из рэпа волнует меньше.

Как и почему митинги стали трендом и быть политически активным музыкантом — это круто?

 

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