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Время покажет 27.05.2021

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Время покажет 27.05.2021
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Время покажет (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Ваш рейс отменен, самолеты из Минска больше не принимают в Европе, двадцать иностранцев застряли в транзитной зоне аэропорта, когда же кончится авиаблокада Белоруссии? Ничего личного, просто бизнес, очередной фильм студии Квартал 95 едет в Россию, сколько заработает президент Зеленский? 64 гражданина России, эвакуированных из сектора Газа через Египет, спецбортом МЧС вернулись в страну.

 

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