Соловьёв LIVE - Палестина: цифры и факты. Миллиарды и афера ООН. АРМАГЕДДОНЫЧ (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Палестине в цифрах и фактах.
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