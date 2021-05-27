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Время покажет. Россия отвечает 27.05.2021

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Видео 27.05.2021. Время покажет. Россия отвечает
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Видео - Время покажет. Россия отвечает (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

«Россия — это дружелюбная, сильная и уверенная в себе страна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резкие слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию «ненормальной страной». Можно ли расценивать подобные заявления западных политиков как попытку дестабилизировать ситуацию накануне встречи президентов России и США?

 

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