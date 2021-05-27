Время покажет. Об инциденте в Минске

Сергей Михеев. Пресс-подход в Госдуме. Цель государства и комплекс культуры, образования, воспитания и инф.политики

«Россия — это дружелюбная, сильная и уверенная в себе страна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резкие слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию «ненормальной страной». Можно ли расценивать подобные заявления западных политиков как попытку дестабилизировать ситуацию накануне встречи президентов России и США?

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