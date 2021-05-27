Черный квадрат с Карасёвым. Угрозы и перспективы встречи Путина и Байдена

Важное. Цена ареста Протасевича для Беларуси. Годовщина боев за Донецкий аэропорт

Марафон. Дымовая завеса над переговорами. Где будут проводить? Беларусь. Протасевич

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Мовчан Олексій, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)

– Биков Сергій, політичний консультант

– Дяченко Олена, політичний експерт

– Кірш Олександр, народний депутат України VIII скл.

– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань

– Карасьов Вадим, політолог

Обговорювані теми:

- Нормандська зустріч радників. Знову ні до чого не дійшли. Кравчук про перенесення ТКГ

- Білорусь. Оцінка України, закриття авіасполучення. Українсько-білоруські відносини

- Боротьба з олігархами

Смотрите онлайн НАШ Важное. Реакция Кремля на заявление Кравчука. Украинско-белорусские отношения (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.