Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Важное. Реакция Кремля на заявление Кравчука. Украинско-белорусские отношения 27.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 27.05.2021. Важное. Реакция Кремля на заявление Кравчука. Украинско-белорусские отношения
27.05.2021 27.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 24.05.2021 21.05.2021
Еще

НАШ - Важное. Реакция Кремля на заявление Кравчука. Украинско-белорусские отношения (27 Мая 2021)

20 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 27 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Мовчан Олексій, народний депутат України, фракція "Слуга Народу" 
– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
– Биков Сергій, політичний консультант
– Дяченко Олена, політичний експерт 
– Кірш Олександр, народний депутат України VIII скл.
– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань
– Карасьов Вадим, політолог

 

Обговорювані теми:
- Нормандська зустріч радників. Знову ні до чого не дійшли. Кравчук про перенесення ТКГ
- Білорусь. Оцінка України, закриття авіасполучення. Українсько-білоруські відносини
- Боротьба з олігархами

 

Смотрите онлайн НАШ Важное. Реакция Кремля на заявление Кравчука. Украинско-белорусские отношения (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу