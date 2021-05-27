НАШ - Важное. Реакция Кремля на заявление Кравчука. Украинско-белорусские отношения (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Мовчан Олексій, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
– Биков Сергій, політичний консультант
– Дяченко Олена, політичний експерт
– Кірш Олександр, народний депутат України VIII скл.
– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань
– Карасьов Вадим, політолог
Обговорювані теми:
- Нормандська зустріч радників. Знову ні до чого не дійшли. Кравчук про перенесення ТКГ
- Білорусь. Оцінка України, закриття авіасполучення. Українсько-білоруські відносини
- Боротьба з олігархами
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