Почему президент Польши Анджей Дуда именно сейчас наносит оскорбление России, называя ее "ненормальной" страной, в целом понятно. Он боится, что президент США Джозеф Байден в ходе предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве пойдет с ним на сделку и тем самым ущемит интересы европейских маргиналов. Они первыми почувствовали, как почва уплывает у них из-под ног.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Маргиналы в Европе переживают из-за саммита РФ-США (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.