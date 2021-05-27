60 минут - Вечерний выпуск. Маргиналы в Европе переживают из-за саммита РФ-США (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Кремль не ожидает от встречи Путина с Байденом "перезагрузки" в отношениях РФ-США 26.05.2021
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Почему президент Польши Анджей Дуда именно сейчас наносит оскорбление России, называя ее "ненормальной" страной, в целом понятно. Он боится, что президент США Джозеф Байден в ходе предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве пойдет с ним на сделку и тем самым ущемит интересы европейских маргиналов. Они первыми почувствовали, как почва уплывает у них из-под ног.
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