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60 минут. Вечерний выпуск. Маргиналы в Европе переживают из-за саммита РФ-США 27.05.2021

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60 минут 27.05.2021. Вечерний выпуск. Маргиналы в Европе переживают из-за саммита РФ-США
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60 минут - Вечерний выпуск. Маргиналы в Европе переживают из-за саммита РФ-США (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Почему президент Польши Анджей Дуда именно сейчас наносит оскорбление России, называя ее "ненормальной" страной, в целом понятно. Он боится, что президент США Джозеф Байден в ходе предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве пойдет с ним на сделку и тем самым ущемит интересы европейских маргиналов. Они первыми почувствовали, как почва уплывает у них из-под ног.

 

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