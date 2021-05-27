Шафран. Школы убийц и самоубийц в интернете: почему чиновники бездействуют 13.05.2021

Организация объединенных наций призывает создать интернет-каналы, где дети смогут обмениваться порнографией. Что это - страшный сон или реальность? Увы, это реальность. Как такое стало возможно и что в этой ситуации делать России?

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