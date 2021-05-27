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Шафран. Педофилы в ООН: смогут ли они дотянуться до наших детей 27.05.2021

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Шафран 27.05.2021. Педофилы в ООН: смогут ли они дотянуться до наших детей
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Шафран - Педофилы в ООН: смогут ли они дотянуться до наших детей (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Анна Шафран

Организация объединенных наций призывает создать интернет-каналы, где дети смогут обмениваться порнографией. Что это - страшный сон или реальность? Увы, это реальность. Как такое стало возможно и что в этой ситуации делать России?

 

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