Власти рассматривают идею создания уже в этом году новой госкорпорации «Росарбо», которая будет курировать климатическую политику и процесс декарбонизации. В 2021-м должен быть принят закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», затем — одобрена низкоуглеродная стратегия. В качестве возможного руководителя «Роскарбо» называют несколько человек, в т.ч. бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Был прихватизатором, после – «горе-реформатором-энергетиком», далее – «нано-технологом», теперь – «климат-контроль»?

Смотрите онлайн Царьград. Главное Вместо нано-технологий климат-контроль: Чубайс возглавит новую углеродную госкорпорацию (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.