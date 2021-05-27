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Царьград. Главное. Вместо нано-технологий климат-контроль: Чубайс возглавит новую углеродную госкорпорацию 27.05.2021

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Царьград. Главное 27.05.2021. Вместо нано-технологий климат-контроль: Чубайс возглавит новую углеродную госкорпорацию
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Царьград. Главное - Вместо нано-технологий климат-контроль: Чубайс возглавит новую углеродную госкорпорацию (27 Мая 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Власти рассматривают идею создания уже в этом году новой госкорпорации «Росарбо», которая будет курировать климатическую политику и процесс декарбонизации. В 2021-м должен быть принят закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», затем — одобрена низкоуглеродная стратегия. В качестве возможного руководителя «Роскарбо» называют несколько человек, в т.ч. бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Был прихватизатором, после – «горе-реформатором-энергетиком», далее – «нано-технологом», теперь – «климат-контроль»?

 

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