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Политическая Россия. Версия: Протасевича сдали "свои" 27.05.2021

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Политическая Россия 27.05.2021. Версия: Протасевича сдали "свои"
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Политическая Россия - Версия: Протасевича сдали "свои" (27 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 27 Мая 2021

Аргументированную версию о том, что арестованного в Минске змагара Романа Протасевича сдали белорусским властям «свои», выдвинули наши сограждане. Пользователи российских соцсетей выстроили хронологию произошедших событий, из которой следует, что КГБ не проводил никакой специальной операции, и до последнего не знал, что названный змагар находится на борту авиалайнера

 

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