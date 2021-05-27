Аргументированную версию о том, что арестованного в Минске змагара Романа Протасевича сдали белорусским властям «свои», выдвинули наши сограждане. Пользователи российских соцсетей выстроили хронологию произошедших событий, из которой следует, что КГБ не проводил никакой специальной операции, и до последнего не знал, что названный змагар находится на борту авиалайнера

Смотрите онлайн Политическая Россия Версия: Протасевича сдали "свои" (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.