Особое мнение - Максим Шевченко (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
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- Участвовал ли Путин в решении посадить самолёт Ryanair?
- О сценариях относительно Белоруссии в России
- Отношение властей России к интеграции с Европой
- Почему российские рейсы тоже перестали летать над Белоруссией?
- Какой козырь есть у Лукашенко? Может ли Европа предпринять какие-либо более серьёзные шаги помимо санкций?
- Как США оказывают давление на страны Восточной Европы
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- Об условном наказании Николая Платошкина и его интервью RT
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