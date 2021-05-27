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Особое мнение. Максим Шевченко 27.05.2021

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Особое мнение 27.05.2021. Максим Шевченко
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Особое мнение - Максим Шевченко (27 Мая 2021)

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Особое мнение
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Опубликовано: 27 Мая 2021

- Решение о принудительной посадке самолёта Лукашенко принял самостоятельно или согласовал его с Россией?
- Почему власти Белоруссии заявили, что ХАМАС прислал предупреждение о якобы минировании самолёта? О причинах принудительной посадки
- Участвовал ли Путин в решении посадить самолёт Ryanair?
- О сценариях относительно Белоруссии в России
- Отношение властей России к интеграции с Европой
- Почему российские рейсы тоже перестали летать над Белоруссией?
- Какой козырь есть у Лукашенко? Может ли Европа предпринять какие-либо более серьёзные шаги помимо санкций? 
- Как США оказывают давление на страны Восточной Европы
- Украина будет вновь требовать экстрадиции Виктора Януковича?
- О поддержке Александра Лукашенко. Живёт ли Лукашенко за российский счёт?
- Об условном наказании Николая Платошкина и его интервью RT

 

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