- Решение о принудительной посадке самолёта Лукашенко принял самостоятельно или согласовал его с Россией?

- Почему власти Белоруссии заявили, что ХАМАС прислал предупреждение о якобы минировании самолёта? О причинах принудительной посадки

- Участвовал ли Путин в решении посадить самолёт Ryanair?

- О сценариях относительно Белоруссии в России

- Отношение властей России к интеграции с Европой

- Почему российские рейсы тоже перестали летать над Белоруссией?

- Какой козырь есть у Лукашенко? Может ли Европа предпринять какие-либо более серьёзные шаги помимо санкций?

- Как США оказывают давление на страны Восточной Европы

- Украина будет вновь требовать экстрадиции Виктора Януковича?

- О поддержке Александра Лукашенко. Живёт ли Лукашенко за российский счёт?

- Об условном наказании Николая Платошкина и его интервью RT

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