В этом выпуске:

- План по продаже госкомпаний за три года выполнен лишь на четверть;

- Энергоконцерн Uniper решил уйти из России;

- Всемирный банк посоветовал России ввести гарантированный минимальный доход, чтобы побороть бедность;

- Дети Дурова попали в список богатейших наследников;

- Отечественные банки за месяц отдали коллекторам долги граждан на рекордные 176 миллиардов рублей;

- Шведское правительство решило обложить банки дополнительными налогами;

- Стрельба в казанской школе произошла из-за того, что родители учеников не хотели платить за охрану;

- ФСИН продолжает кампанию по трудоустройству заключенных;

- В Карабахе снова обострение: в плен взяты шестеро армянских военных;

- Металлурги Алчевска – это ЛНР – угрожают уже всеобщей забастовкой.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Дети Дурова. Опять Карабах. 220 штук на кичу. Галопом по Европам (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.