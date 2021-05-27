Константин Сёмин - Дети Дурова. Опять Карабах. 220 штук на кичу. Галопом по Европам (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
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В этом выпуске:
- План по продаже госкомпаний за три года выполнен лишь на четверть;
- Энергоконцерн Uniper решил уйти из России;
- Всемирный банк посоветовал России ввести гарантированный минимальный доход, чтобы побороть бедность;
- Дети Дурова попали в список богатейших наследников;
- Отечественные банки за месяц отдали коллекторам долги граждан на рекордные 176 миллиардов рублей;
- Шведское правительство решило обложить банки дополнительными налогами;
- Стрельба в казанской школе произошла из-за того, что родители учеников не хотели платить за охрану;
- ФСИН продолжает кампанию по трудоустройству заключенных;
- В Карабахе снова обострение: в плен взяты шестеро армянских военных;
- Металлурги Алчевска – это ЛНР – угрожают уже всеобщей забастовкой.
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