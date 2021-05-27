Коронавирус, по-видимому, очень даже влияет на голову, иначе как объяснить, что одни и те же политики до этой напасти говорили одно, а после совершенно другое. Что говорят эти люди, просто запредельно, раньше из-за таких слов без преувеличения начинались войны. Ненависть польского руководства к России не в первый раз перехлёстывает через край, к этому есть исторические предпосылки, но всё же за терминологией надо бы следить, товарищ Дуда.

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.