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Вечер с Владимиром Соловьевым 27.05.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 27.05.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (27 Мая 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 27 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Коронавирус, по-видимому, очень даже влияет на голову, иначе как объяснить, что одни и те же политики до этой напасти говорили одно, а после совершенно другое. Что говорят эти люди, просто запредельно, раньше из-за таких слов без преувеличения начинались войны. Ненависть польского руководства к России не в первый раз перехлёстывает через край, к этому есть исторические предпосылки, но всё же за терминологией надо бы следить, товарищ Дуда.

 

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