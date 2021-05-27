Соловьёв LIVE - Либералы на защите Протасевича. Разгром банды Ходорковского. Байден едет на поклон Путину (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:
- Либералы на защите нациста из Nexta
- Разгром банды Ходорковского
- Байден едет на поклон Путину?
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Либералы на защите Протасевича. Разгром банды Ходорковского. Байден едет на поклон Путину (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.