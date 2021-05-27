«Невинные овечки?» Вся правда о двойной жизни Протасевича и Сапеги

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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:

- Либералы на защите нациста из Nexta

- Разгром банды Ходорковского

- Байден едет на поклон Путину?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Либералы на защите Протасевича. Разгром банды Ходорковского. Байден едет на поклон Путину (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.