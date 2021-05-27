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Марафон. Дымовая завеса над переговорами. Где будут проводить? Беларусь. Протасевич

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В эфире телеканала НАШ программа Макса Назарова "Просто Назаров". Субъективные итоги и взгляд на события в Украине и мире.

Обсуждаемые темы:

– Скандал в Беларуси. Протасевич воевал на Донбассе?

– Северный поток-2 почти построен. Какие убытки понесет Украина?

– НАШ атакует Нацрада

Смотрите онлайн НАШ "Просто Назаров": Протасевич воевал на Донбассе? Какие убытки понесет Украина от "Северного потока" (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.