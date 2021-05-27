НАШ - "Просто Назаров": Протасевич воевал на Донбассе? Какие убытки понесет Украина от "Северного потока" (27 Мая 2021)
Опубликовано: 27 Мая 2021
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В эфире телеканала НАШ программа Макса Назарова "Просто Назаров". Субъективные итоги и взгляд на события в Украине и мире.
Обсуждаемые темы:
– Скандал в Беларуси. Протасевич воевал на Донбассе?
– Северный поток-2 почти построен. Какие убытки понесет Украина?
– НАШ атакует Нацрада
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