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НАШ. "Просто Назаров": Протасевич воевал на Донбассе? Какие убытки понесет Украина от "Северного потока" 27.05.2021

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НАШ 27.05.2021. "Просто Назаров": Протасевич воевал на Донбассе? Какие убытки понесет Украина от "Северного потока"
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НАШ - "Просто Назаров": Протасевич воевал на Донбассе? Какие убытки понесет Украина от "Северного потока" (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 27 Мая 2021

В эфире телеканала НАШ программа Макса Назарова "Просто Назаров". Субъективные итоги и взгляд на события в Украине и мире.

Обсуждаемые темы:
– Скандал в Беларуси. Протасевич воевал на Донбассе? 
– Северный поток-2 почти построен. Какие убытки понесет Украина?
– НАШ атакует Нацрада

 

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