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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Бастрыкин VS жадные родители. ЕС VS Батька. Хинштейн VS Порно 28.05.2021

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Утренний разворот 28.05.2021. Майерс и Нарышкин. Бастрыкин VS жадные родители. ЕС VS Батька. Хинштейн VS Порно
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Бастрыкин VS жадные родители. ЕС VS Батька. Хинштейн VS Порно (28 Мая 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами! 

Спикеры и гости эфира:

Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне


Ася Рак, экономический обозреватель


Игорь Олегович Бухаров, глава Федерации рестораторов и отельеров


Ася Рак, экономический обозреватель


Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»


Михаил Иванович Крутихин, партнер информационно-консалтингового агенства RusEnergy


Павел Перец, блогер-урбанист, экскурсовод


Борис Лазаревич Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко», обозреватель «Новой газеты»

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