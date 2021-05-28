Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Бастрыкин VS жадные родители. ЕС VS Батька. Хинштейн VS Порно (28 Мая 2021)
Опубликовано: 28 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!
Спикеры и гости эфира:
Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне
Ася Рак, экономический обозреватель
Игорь Олегович Бухаров, глава Федерации рестораторов и отельеров
Ася Рак, экономический обозреватель
Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
Михаил Иванович Крутихин, партнер информационно-консалтингового агенства RusEnergy
Павел Перец, блогер-урбанист, экскурсовод
Борис Лазаревич Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко», обозреватель «Новой газеты»
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