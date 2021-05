Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!

Спикеры и гости эфира:



Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне



Ася Рак, экономический обозреватель



Игорь Олегович Бухаров, глава Федерации рестораторов и отельеров



Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»



Михаил Иванович Крутихин, партнер информационно-консалтингового агенства RusEnergy



Павел Перец, блогер-урбанист, экскурсовод



Борис Лазаревич Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко», обозреватель «Новой газеты»

