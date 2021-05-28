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Дождь. Авиабойкот Лукашенко: как россияне пострадали из-за прекращения полетов над Беларусью 28.05.2021

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Телеканал Дождь 28.05.2021. Авиабойкот Лукашенко: как россияне пострадали из-за прекращения полетов над Беларусью
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Телеканал Дождь - Авиабойкот Лукашенко: как россияне пострадали из-за прекращения полетов над Беларусью (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Беларусь — в изоляции. Европейские авиалинии в страну не летают, а белорусский авиаперевозчик «Белавиа»  заблокирован в ЕС. 27 мая компания сообщила, что с 27 мая по 30 октября не будет летать в 11 европейских городов (это Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона и Калининград).

 

После экстренной посадки самолета Ryanair, за которой последовало задержание белорусского оппозиционера, экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, государственного перевозчика Беларуси видеть на Западе не хотят. Также сразу несколько европейских компаний отменили рейсы в Москву из-за того, что Россия не принимает самолеты — те, что решили лететь в обход Беларуси.

 

На данный момент известно об отмене двух рейсов, которые должны были прилететь в подмосковные аэропорты из Европы. На 13:45 в Домодедово было запланировано приземление самолета Austrian Airlines из Вены, а в 15:00 в Шереметьево ожидали борт Air France из Парижа. Представители обеих авиакомпаний сказали, что рейсы отменили, потому что Россия не одобрила новый маршрут. За перемещением самолетов и отменой рейсов следит Богдан Бакалейко.

 

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