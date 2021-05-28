«Не в том месте, не в то время». В чем обвиняют Софью Сапегу и что ей грозит сейчас

Беларусь — в изоляции. Европейские авиалинии в страну не летают, а белорусский авиаперевозчик «Белавиа» заблокирован в ЕС. 27 мая компания сообщила, что с 27 мая по 30 октября не будет летать в 11 европейских городов (это Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона и Калининград).

После экстренной посадки самолета Ryanair, за которой последовало задержание белорусского оппозиционера, экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, государственного перевозчика Беларуси видеть на Западе не хотят. Также сразу несколько европейских компаний отменили рейсы в Москву из-за того, что Россия не принимает самолеты — те, что решили лететь в обход Беларуси.

На данный момент известно об отмене двух рейсов, которые должны были прилететь в подмосковные аэропорты из Европы. На 13:45 в Домодедово было запланировано приземление самолета Austrian Airlines из Вены, а в 15:00 в Шереметьево ожидали борт Air France из Парижа. Представители обеих авиакомпаний сказали, что рейсы отменили, потому что Россия не одобрила новый маршрут. За перемещением самолетов и отменой рейсов следит Богдан Бакалейко.

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