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Соловьёв LIVE. Константин Кнырик: монолог 28.05.2021

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Соловьёв LIVE 28.05.2021. Константин Кнырик: монолог
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Соловьёв LIVE - Константин Кнырик: монолог (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Помните свой первый эфир у Владимира Соловьева? 
Как началась ваше общественно-политическая деятельность? 
Почему ситуация на Донбассе так важна для вас? 
Что чувствовали, когда Крым вернулся в состав России? 
У вас есть хобби? 
Были ситуации, когда опускались руки? 
Кто работает в News Front?
Какую литературу читаете? 
Как вы отдыхаете?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Константин Кнырик: монолог (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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