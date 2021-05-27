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Открытый эфир. Карманная армия Зеленского и архивы советских разведчиков 27.05.2021

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Открытый эфир 27.05.2021. Карманная армия Зеленского и архивы советских разведчиков
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Открытый эфир - Карманная армия Зеленского и архивы советских разведчиков (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Карманная армия: президент Украины Владимир Зеленский отправил в Верховную Раду законопроект с громким названием «О национальном сопротивлении». Зачем ему на восьмом году войны в Донбассе неожиданно понадобились силы территориальной обороны и добровольческие батальоны?

 

- Последний звонок и выпускные экзамены под обстрелами: почему ВСУ прицельно бьют по школам Донецка? Как родители и педагоги учат детей выживать во время атак нацбатов?

 

- «Непридуманные истории международной коррупции Джо Байдена на Украине, или кто не может быть президентом США»: под таким названием в свет вышла книга бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

 

- Америка отметила годовщину гибели чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда, после которой вспыхнул мировой пожар абсурда под названием BLM: отмечали по старинке - массовыми беспорядками, стрельбой, драками с полицией и поджогами.

 

- Продолжить Вторую мировую войну: в Великобритании рассекретили уникальный документ; речь идет об операции «Немыслимое», о плане Уинстона Черчилля начать войну против СССР 1 июля 1945 года.

 

- ФСБ России обнародовала архивные данные за 1941 год об участии советских заключенных в составе разведгрупп, действовавших на территории Финляндии и Северной Норвегии.

 

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