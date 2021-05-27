Между тем. ЕС: пять принципов для России 26.05.2021

Белый Дом отказался от введения санкций в отношении оператора «Северный поток - 2» компании Nord Stream 2 AG. Решение Вашингтона внести в черные списки 13 российских судов эксперты называют косметической мерой. А значит, строительство газопровода скорее всего будет завершено уже в следующем месяце. Почему же Байден сдал назад? Или США еще могут поменять свою точку зрения? Вашингтон принял неизбежное? Или это хитрая комбинация перед грядущим саммитом сверхдержав?

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