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Между тем. Россия - США: газовое перемирие 27.05.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 27.05.2021. Россия - США: газовое перемирие
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Между тем с Наталией Метлиной - Россия - США: газовое перемирие (27 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Белый Дом отказался от введения санкций в отношении оператора «Северный поток - 2» компании Nord Stream 2 AG. Решение Вашингтона внести в черные списки 13 российских судов эксперты называют косметической мерой. А значит, строительство газопровода скорее всего будет завершено уже в следующем месяце. Почему же Байден сдал назад? Или США еще могут поменять свою точку зрения? Вашингтон принял неизбежное? Или это хитрая комбинация перед грядущим саммитом сверхдержав?

 

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