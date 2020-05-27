По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом в мире превысило 165 миллионов человек, из них почти 3,5 миллиона умерли. Резкий скачок заболеваемости COVID-19 в Индии дал старт новой волне пандемии. Дальнейшее промедление с вакцинацией в Европе может привести к очередным вспышкам эпидемии. Однако в Старом Свете и США предпочитают подсчитывать доходы. Совокупная прибыль западных фармкомпаний от пандемии уже превысила 50 миллиардов долларов.

Кто сегодня наживается на пандемии? Почему ЕМА не спешит лицензировать российскую вакцину «Спутник V»? И чем опасен новый индийский штамм COVID-19, вызывающий «черную плесень»?

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