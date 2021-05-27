Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Код доступа. Планета мусора 27.05.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Код доступа
Код доступа с Павлом Веденяпиным 27.05.2021. Планета мусора
27.05.2021 20.05.2021 13.05.2021 06.05.2021 29.04.2021

Код доступа с Павлом Веденяпиным - Планета мусора (27 Мая 2021)

21 просмотр
2
0
Поделиться
Код доступа
Код доступа
Подписаться

Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Павел Веденяпин

Каждый россиянин в год выбрасывает в среднем 400 килограммов мусора. В масштабах страны - это более 60 миллионов тонн. Из них лишь 5% перерабатывается, а все остальное оседает на легальных и стихийных свалках. В то же время в мире есть страны, где почти весь мусор перерабатывают или сжигают.

 

Кто зарабатывает на мусоре огромные состояния? Почему Европа и США экспортируют отходы в другие страны? И какие перспективы с переработкой мусора в России?

 

Смотрите онлайн Код доступа с Павлом Веденяпиным Планета мусора (27 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу