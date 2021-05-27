Каждый россиянин в год выбрасывает в среднем 400 килограммов мусора. В масштабах страны - это более 60 миллионов тонн. Из них лишь 5% перерабатывается, а все остальное оседает на легальных и стихийных свалках. В то же время в мире есть страны, где почти весь мусор перерабатывают или сжигают.

Кто зарабатывает на мусоре огромные состояния? Почему Европа и США экспортируют отходы в другие страны? И какие перспективы с переработкой мусора в России?

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