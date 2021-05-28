В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша» обсудили посадку самолёта Ryanair в Минске с террористом Протасевичем на борту, которая, в виду вновь открывшихся обстоятельств, выглядит провокацией Запада.

- О провокации западных спецслужб в отношении Белоруссии

- Какова реальная роль Лукашенко в посадке самолёта?

- О выступлении Лукашенко по поводу инцидента

- Как белорусская власть продолжает ухудшать отношения с Западом?

- О деятельности Протасевича и его дальнейшей судьбе

- Как будут работать с бывшим редактором Nexta?

Смотрите онлайн Николай Стариков Посадка самолёта Ryanair в Минске – провокация Запада (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.