Николай Стариков - Посадка самолёта Ryanair в Минске – провокация Запада (28 Мая 2021)
Опубликовано: 28 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша» обсудили посадку самолёта Ryanair в Минске с террористом Протасевичем на борту, которая, в виду вновь открывшихся обстоятельств, выглядит провокацией Запада.
- О провокации западных спецслужб в отношении Белоруссии
- Какова реальная роль Лукашенко в посадке самолёта?
- О выступлении Лукашенко по поводу инцидента
- Как белорусская власть продолжает ухудшать отношения с Западом?
- О деятельности Протасевича и его дальнейшей судьбе
- Как будут работать с бывшим редактором Nexta?
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