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Николай Стариков. Посадка самолёта Ryanair в Минске – провокация Запада 28.05.2021

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Николай Стариков 28.05.2021. Посадка самолёта Ryanair в Минске – провокация Запада
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Николай Стариков - Посадка самолёта Ryanair в Минске – провокация Запада (28 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша» обсудили посадку самолёта Ryanair в Минске с террористом Протасевичем на борту, которая, в виду вновь открывшихся обстоятельств, выглядит провокацией Запада.

 

- О провокации западных спецслужб в отношении Белоруссии
- Какова реальная роль Лукашенко в посадке самолёта?
- О выступлении Лукашенко по поводу инцидента
- Как белорусская власть продолжает ухудшать отношения с Западом? 
- О деятельности Протасевича и его дальнейшей судьбе
- Как будут работать с бывшим редактором Nexta?

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Посадка самолёта Ryanair в Минске – провокация Запада (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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