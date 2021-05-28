«Заплатят в итоге российские налогоплательщики»: как санкции Евросоюза ударят по Беларуси

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Европейский Союз продемонстрировал, что в отношении Беларуси готов действовать гораздо более решительно, чем в случае с Россией. Главы государств и правительств стран ЕС приняли решение расширить санкции в отношении Минска, а также включить в санкционные списки новые лица и организации.

Но самое главное, что санкции ЕС могут затронуть экспорт белорусского калия. Об этом прямо заявил глава европейской дипломатии Жозепп Борелль. «Два обсуждаемых направления санкций по Беларуси — экспорт калийных удобрений и транзит российского газа», — сказал он. Как это скажется на российской экономике, рассказал экономист Сергей Алексашенко.

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