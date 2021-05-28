Телеканал Дождь - Как Евросоюз ответит Минску и спасет ли Путин «утопающего» Лукашенко (28 Мая 2021)
Опубликовано: 28 Мая 2021
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Европейский Союз продемонстрировал, что в отношении Беларуси готов действовать гораздо более решительно, чем в случае с Россией. Главы государств и правительств стран ЕС приняли решение расширить санкции в отношении Минска, а также включить в санкционные списки новые лица и организации.
Но самое главное, что санкции ЕС могут затронуть экспорт белорусского калия. Об этом прямо заявил глава европейской дипломатии Жозепп Борелль. «Два обсуждаемых направления санкций по Беларуси — экспорт калийных удобрений и транзит российского газа», — сказал он. Как это скажется на российской экономике, рассказал экономист Сергей Алексашенко.
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