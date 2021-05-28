«Они все в шоке!»: Кедми указал на главный повод для БЕШЕНСТВА Запада в истории с Протасевичем

ЕС закрыл небо для Белоруссии, не дожидаясь расследования. Не приведет ли это к тому, что все механизмы разрешения международных споров выкинут на свалку истории? Гость – научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

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