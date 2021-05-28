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Соловьёв LIVE. «Евросоюзу дали пощечину». Почему Запад отбросил все приличия в борьбе с Лукашенко 28.05.2021

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Соловьёв LIVE 28.05.2021. «Евросоюзу дали пощечину». Почему Запад отбросил все приличия в борьбе с Лукашенко
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Соловьёв LIVE - «Евросоюзу дали пощечину». Почему Запад отбросил все приличия в борьбе с Лукашенко (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ЕС закрыл небо для Белоруссии, не дожидаясь расследования. Не приведет ли это к тому, что все механизмы разрешения международных споров выкинут на свалку истории? Гость – научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

 

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