«Не в том месте, не в то время». В чем обвиняют Софью Сапегу и что ей грозит сейчас

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон видит угрозу окончательного подчинения Беларуси России. Об этом он рассказал в интервью Екатерине Котрикадзе. Также узнали у него, как Запад должен действовать в отношении Александра Лукашенко, и что он думает о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня.

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