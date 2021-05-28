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Дождь. Сможет ли Путин поглотить Беларусь и чего ждать от его встречи с Байденом. Мнение Джона Болтона 28.05.2021

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Телеканал Дождь 28.05.2021. Сможет ли Путин поглотить Беларусь и чего ждать от его встречи с Байденом. Мнение Джона Болтона
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Телеканал Дождь - Сможет ли Путин поглотить Беларусь и чего ждать от его встречи с Байденом. Мнение Джона Болтона (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон видит угрозу окончательного подчинения Беларуси России. Об этом он рассказал в интервью Екатерине Котрикадзе. Также узнали у него, как Запад должен действовать в отношении Александра Лукашенко, и что он думает о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня.

 

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