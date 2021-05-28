Внимание, провокация: зачем Запад посадил самолёт в Минске? Николай Стариков

Лукашенко пугает Россию за её счёт

На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

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