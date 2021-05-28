Помните свой первый эфир у Владимира Соловьева?

Готовитесь к эфиру?

Ваши студенты смотрят программу?

Почему выбрали исторический факультет?

В 90-е столкнулись с финансовыми проблемами?

Вы добрый преподаватель?

Советская система образования лучше сегодняшней?

Почему вас нет в соцсетях?

Приходилось обманывать себя?

Какая черта характера вам всегда помогает?

Прислушиваетесь к чужим советам?

Когда поняли, что ваше призвание преподаватель?

О чем сожалеете?

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