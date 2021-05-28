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Соловьёв LIVE. Андрей Сидоров: монолог 28.05.2021

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Соловьёв LIVE 28.05.2021. Андрей Сидоров: монолог
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Соловьёв LIVE - Андрей Сидоров: монолог (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Помните свой первый эфир у Владимира Соловьева? 
Готовитесь к эфиру? 
Ваши студенты смотрят программу? 
Почему выбрали исторический факультет? 
В 90-е столкнулись с финансовыми проблемами? 
Вы добрый преподаватель? 
Советская система образования лучше сегодняшней? 
Почему вас нет в соцсетях? 
Приходилось обманывать себя? 
Какая черта характера вам всегда помогает? 
Прислушиваетесь к чужим советам? 
Когда поняли, что ваше призвание преподаватель? 
О чем сожалеете?

 

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