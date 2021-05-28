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В пятницу, 28 мая, президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим Белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематику продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

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