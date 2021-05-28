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НАШ. Марафон. Санкционная война с Лукашенко. Куда переедет ТКГ? Зеленский против олигархов 28.05.2021

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НАШ 28.05.2021. Марафон. Санкционная война с Лукашенко. Куда переедет ТКГ? Зеленский против олигархов
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НАШ - Марафон. Санкционная война с Лукашенко. Куда переедет ТКГ? Зеленский против олигархов (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій:

ЧАСТИНА 1
Головні новини дня в обговоренні наших ведучих.

– Іван Ступак, консультант комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;
– Юрій Левченко, народний депутат VIII скликання, глава партії "Народовладдя";
– Борис Тізенгаузен, політтехнолог;
– Олексій Дорошенко, економічний експерт;


– Олександр Долженков, глава політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скликань;

 

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