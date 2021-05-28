"Просто Назаров": Протасевич воевал на Донбассе? Какие убытки понесет Украина от "Северного потока"

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій:

ЧАСТИНА 1

Головні новини дня в обговоренні наших ведучих.

– Іван Ступак, консультант комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;

– Юрій Левченко, народний депутат VIII скликання, глава партії "Народовладдя";

– Борис Тізенгаузен, політтехнолог;

– Олексій Дорошенко, економічний експерт;



– Олександр Долженков, глава політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скликань;

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