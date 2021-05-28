НАШ - Марафон. Санкционная война с Лукашенко. Куда переедет ТКГ? Зеленский против олигархов (28 Мая 2021)
Опубликовано: 28 Мая 2021
"Просто Назаров": Протасевич воевал на Донбассе? Какие убытки понесет Украина от "Северного потока"
Еще
В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій:
ЧАСТИНА 1
Головні новини дня в обговоренні наших ведучих.
– Іван Ступак, консультант комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;
– Юрій Левченко, народний депутат VIII скликання, глава партії "Народовладдя";
– Борис Тізенгаузен, політтехнолог;
– Олексій Дорошенко, економічний експерт;
– Олександр Долженков, глава політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скликань;
Смотрите онлайн НАШ Марафон. Санкционная война с Лукашенко. Куда переедет ТКГ? Зеленский против олигархов (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.