Почему музыканты жалуются на гонения со стороны властей? Можно ли аморалку прикрывать гражданской позицией? Как творческие деятели без стыда меняют политический вектор? Некоторые музыканты жалуются, что их выступления и концерты в разных городах отменяют под разными предлогами, в этом они узрели некую цензуру и считают, что указ не пускать их на сцену спущен свыше из-за их гражданской позиции.

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