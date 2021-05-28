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Место встречи. Куда ветер дует 28.05.2021

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Место встречи 28.05.2021. Куда ветер дует
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Место встречи - Куда ветер дует (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Почему музыканты жалуются на гонения со стороны властей? Можно ли аморалку прикрывать гражданской позицией? Как творческие деятели без стыда меняют политический вектор? Некоторые музыканты жалуются, что их выступления и концерты в разных городах отменяют под разными предлогами, в этом они узрели некую цензуру и считают, что указ не пускать их на сцену спущен свыше из-за их гражданской позиции.

 

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