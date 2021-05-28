Они не боятся ни бога, ни черта, ни уголовного преследования. Мошенники, которые вам просто звонят. Урал, Дальний восток, Поволжье, аферисты работают по всей стране. Этих пенсионеров из Подмосковья мошенники обманули на два миллиона рублей. А в Иркутске аферист на камеру продемонстрировал как легко развести человека на деньги.

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