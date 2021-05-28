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Человек и закон 28.05.2021

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Человек и закон 28.05.2021
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Человек и закон (28 Мая 2021)

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Человек и закон
Человек и закон
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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Алексей Пиманов

Они не боятся ни бога, ни черта, ни уголовного преследования. Мошенники, которые вам просто звонят. Урал, Дальний восток, Поволжье, аферисты работают по всей стране. Этих пенсионеров из Подмосковья мошенники обманули на два миллиона рублей. А в Иркутске аферист на камеру продемонстрировал как легко развести человека на деньги.

 

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