Вымарывать нацистское прошлое арестованного белорусским КГБ Романа Протасевича дружно бросились западные СМИ после того, как в интернете появились фото змагара в Донбассе. Российский креаклиат ранее дружно верещал, что названный «борец с Режимом» был в составе нацистского полка «в качестве журналиста». Теперь же, когда на снимках видно, чем занимался Протасевич на самом деле, западные кураторы решили просто «отредактировать реальность».

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