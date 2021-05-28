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Политическая Россия. Нацистское прошлое Протасевича пытаются спрятать 28.05.2021

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Политическая Россия 28.05.2021. Нацистское прошлое Протасевича пытаются спрятать
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Политическая Россия - Нацистское прошлое Протасевича пытаются спрятать (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Вымарывать нацистское прошлое арестованного белорусским КГБ Романа Протасевича дружно бросились западные СМИ после того, как в интернете появились фото змагара в Донбассе. Российский креаклиат ранее дружно верещал, что названный «борец с Режимом» был в составе нацистского полка «в качестве журналиста». Теперь же, когда на снимках видно, чем занимался Протасевич на самом деле, западные кураторы решили просто «отредактировать реальность».

 

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