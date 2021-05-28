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Дождь. Справедливость торжествует: полицейским по делу Голунова вынесли приговор. Когда назовут заказчика 28.05.2021

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Телеканал Дождь 28.05.2021. Справедливость торжествует: полицейским по делу Голунова вынесли приговор. Когда назовут заказчика
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Телеканал Дождь - Справедливость торжествует: полицейским по делу Голунова вынесли приговор. Когда назовут заказчика (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Мосгорсуд приговорил бывших полицейских к реальным срокам до 12 лет лишения свободы по делу о превышении полномочий из-за подброса наркотиков журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент Дождя. Их всех лишили званий и запретили занимать должности представителей власти на сроки от полутора до пяти лет.

 

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