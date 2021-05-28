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Встреча Путина и Лукашенко. Полицейским дали сроки по «делу Голунова». Софья Сапега остается в СИЗО

Мосгорсуд приговорил бывших полицейских к реальным срокам до 12 лет лишения свободы по делу о превышении полномочий из-за подброса наркотиков журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент Дождя. Их всех лишили званий и запретили занимать должности представителей власти на сроки от полутора до пяти лет.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Справедливость торжествует: полицейским по делу Голунова вынесли приговор. Когда назовут заказчика (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.