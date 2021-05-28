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Время покажет 28.05.2021

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Время покажет 28.05.2021
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Время покажет (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Европа в панике, там боятся аннексии Россией Белоруссии, а на Украине заявили, что сближение РБ и РФ угрожает нацбезопасности страны. За Белоруссию волнуется даже Голливуд, актриса Джоли встретилась с писательницей Алексиевич ради разговора о судьбе РБ. У Минска новый неожиданный союзник, Турция заблокировала заявление НАТО о действиях против Белоруссии.

 

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