Европа в панике, там боятся аннексии Россией Белоруссии, а на Украине заявили, что сближение РБ и РФ угрожает нацбезопасности страны. За Белоруссию волнуется даже Голливуд, актриса Джоли встретилась с писательницей Алексиевич ради разговора о судьбе РБ. У Минска новый неожиданный союзник, Турция заблокировала заявление НАТО о действиях против Белоруссии.

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