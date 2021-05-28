Время покажет (28 Мая 2021)
Опубликовано: 28 Мая 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
Еще
Европа в панике, там боятся аннексии Россией Белоруссии, а на Украине заявили, что сближение РБ и РФ угрожает нацбезопасности страны. За Белоруссию волнуется даже Голливуд, актриса Джоли встретилась с писательницей Алексиевич ради разговора о судьбе РБ. У Минска новый неожиданный союзник, Турция заблокировала заявление НАТО о действиях против Белоруссии.
Смотрите онлайн Время покажет (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.