Видео - Время покажет. Новые санкции против Минска (28 Мая 2021)
Опубликовано: 28 Мая 2021
Сергей Михеев. Лукашенко простой, но дерзкий мужик. Оппозиционерам придётся пересесть на электро-самокаты
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После задержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича Европа готова задушить Белоруссию санкциями. В четверг прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой приняли решение о введении санкций против Белоруссии. ЕС может отказаться от импорта белорусских нефтепродуктов и удобрений.
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