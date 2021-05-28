Сергей Михеев. Лукашенко простой, но дерзкий мужик. Оппозиционерам придётся пересесть на электро-самокаты

Время покажет. Дело об аресте Романа Протасевича

После задержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича Европа готова задушить Белоруссию санкциями. В четверг прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой приняли решение о введении санкций против Белоруссии. ЕС может отказаться от импорта белорусских нефтепродуктов и удобрений.

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