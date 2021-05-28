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Время покажет. Новые санкции против Минска 28.05.2021

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Видео 28.05.2021. Время покажет. Новые санкции против Минска
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Видео - Время покажет. Новые санкции против Минска (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

После задержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича Европа готова задушить Белоруссию санкциями. В четверг прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой приняли решение о введении санкций против Белоруссии. ЕС может отказаться от импорта белорусских нефтепродуктов и удобрений.

 

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