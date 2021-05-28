В студии со своим особым мнением Николай Сванизде, историк, журналист. Ведущий Максим Курников.

- О больших сроках полицейским, подбросившим наркотики Ивану Голунову

- Приговор полицейским — конец истории с делом Голунова?

- Будут ли испытывать угрызения совести пропагандисты, которые заявляли, что Голунов виновен?

- О принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

- Кто получил выгоду от ситуации с самолётом в Минске?

- Будет ли Путин защищать Лукашенко перед Байденом и почему?

- О тактике белорусских властей в оправданиях после инцидента с самолетом?

- Признаёт ли Лукашенко Россию “старшим братом” и “сеньором”?

- Есть ли у России ресурсы, чтобы помочь Белоруссии?

- Может ли Путин “сдать” Лукашенко?

- Ситуация с Ryanair — подарок Путину?

- О встрече Путина и Байдена

- Интересуется ли Запад ситуацией с правами человека в России?

- О репрессивных законах и работе Совета по правам человека

- Почему власти продолжают издеваться над Фургалом?

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