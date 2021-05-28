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Особое мнение. Николай Сванидзе 28.05.2021

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Особое мнение 28.05.2021. Николай Сванидзе
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Особое мнение - Николай Сванидзе (28 Мая 2021)

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Особое мнение
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Опубликовано: 28 Мая 2021

В студии со своим особым мнением Николай Сванизде, историк, журналист. Ведущий Максим Курников.

 

- О больших сроках полицейским, подбросившим наркотики Ивану Голунову
- Приговор полицейским — конец истории с делом Голунова?
- Будут ли испытывать угрызения совести пропагандисты, которые заявляли, что Голунов виновен?
- О принудительной посадке самолета Ryanair в Минске
- Кто получил выгоду от ситуации с самолётом в Минске?
- Будет ли Путин защищать Лукашенко перед Байденом и почему?
- О тактике белорусских властей в оправданиях после инцидента с самолетом?
- Признаёт ли Лукашенко Россию “старшим братом” и “сеньором”?
- Есть ли у России ресурсы, чтобы помочь Белоруссии?
- Может ли Путин “сдать” Лукашенко?
- Ситуация с Ryanair — подарок Путину?
- О встрече Путина и Байдена
- Интересуется ли Запад ситуацией с правами человека в России?
- О репрессивных законах и работе Совета по правам человека
- Почему власти продолжают издеваться над Фургалом?

 

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