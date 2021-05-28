НАШ - Пятница. Вечер. Ситуация в Беларуси. Заявление Кравчука по Донбассу (28 Мая 2021)
Опубликовано: 28 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.
Гості студії:
– Тимошенко Юлія, лідер фракції ВО "Батьківщина"
– Фесенко Володимир, політолог
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Рева Андрій, міністр соціальної політики України 2016- 2019 рр.
– Кучеренко Олексій, народний депутат України, ВО "Батьківщина"
– Чаплига Михайло, політичний експерт, правозахисник
– Герман Ганна Миколаївна, народний депутат України V, VI скликань
– Устенко Олексій, народний депутат, фракція «Слуга народу»
– Забуранна Леся, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Розенко Павло, віце-прем'єр-міністр (2016-2019 рр.), міністр соціальної політики України (2014-2016рр.)
– Лазарєв Олександр, політолог
– Атаманюк Юрій, економіст
– Власенко Сергій народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина"
Обговорювані теми:
– Події у Білорусі. Реакція України та світу
– Україна пропонує перейти ТКГ з Мінська
– Економічні наслідки авіа блокади з Білоруссю
– Кравчук заявив, що події у Мінську негативно вплинуть на ситуацію на Донбасі
– Відеоконференція радників Нормандського формату: дійти спільної позиції знову не вдалося
– Зустріч Путіна і Байдена: чи будуть домовленості стосовно України
– Саміт НАТО без України. 13 років за бортом
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