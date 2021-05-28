В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.

Гості студії:

– Тимошенко Юлія, лідер фракції ВО "Батьківщина"

– Фесенко Володимир, політолог

– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Рева Андрій, міністр соціальної політики України 2016- 2019 рр.

– Кучеренко Олексій, народний депутат України, ВО "Батьківщина"

– Чаплига Михайло, політичний експерт, правозахисник

– Герман Ганна Миколаївна, народний депутат України V, VI скликань

– Устенко Олексій, народний депутат, фракція «Слуга народу»

– Забуранна Леся, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Розенко Павло, віце-прем'єр-міністр (2016-2019 рр.), міністр соціальної політики України (2014-2016рр.)

– Лазарєв Олександр, політолог

– Атаманюк Юрій, економіст

– Власенко Сергій народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина"

Обговорювані теми:

– Події у Білорусі. Реакція України та світу

– Україна пропонує перейти ТКГ з Мінська

– Економічні наслідки авіа блокади з Білоруссю

– Кравчук заявив, що події у Мінську негативно вплинуть на ситуацію на Донбасі

– Відеоконференція радників Нормандського формату: дійти спільної позиції знову не вдалося

– Зустріч Путіна і Байдена: чи будуть домовленості стосовно України

– Саміт НАТО без України. 13 років за бортом

– «Північний потік-2»: які загрози для України?

– Деолігархізація Зеленського. Боротися зі старими задля утворення нових?

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