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Перший Незалежний. Ток-шоу "АРГУМЕНТ". Светлана Крюкова и Анатолий Могилев 28.05.2021

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Перший Незалежний 28.05.2021. Ток-шоу "АРГУМЕНТ". Светлана Крюкова и Анатолий Могилев
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Перший Незалежний - Ток-шоу "АРГУМЕНТ". Светлана Крюкова и Анатолий Могилев (28 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ток-шоу "АРГУМЕНТ" с Еленой Кирик и Виталием Диким на "Першому Незалежному"
Гости ток-шоу:
- Заместитель главного редактора "Страна.ua" Светлана Крюкова;
- Экс-министр внутренних дел Анатолий Могилев;
- Политолог Александра Решмедилова;
- Член молодежного крыла "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анна Дианова;
- Политолог Сергей Годный;
- Политический обозреватель Ирина Гаврилова;
- Политолог Александр Лазарев;
- Военный историк Юрий Дудкин

 

Темы программы:
- Проект закона об олигархах;
- Свобода слова в Украине;
- Прекращение авиасообщения Украины и Беларуси;

 

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