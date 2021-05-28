Ток-шоу "Украинский формат". Когда украинцы увидят свет в конце тоннеля

Ток-шоу "АРГУМЕНТ" с Еленой Кирик и Виталием Диким на "Першому Незалежному"

Гости ток-шоу:

- Заместитель главного редактора "Страна.ua" Светлана Крюкова;

- Экс-министр внутренних дел Анатолий Могилев;

- Политолог Александра Решмедилова;

- Член молодежного крыла "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анна Дианова;

- Политолог Сергей Годный;

- Политический обозреватель Ирина Гаврилова;

- Политолог Александр Лазарев;

- Военный историк Юрий Дудкин

Темы программы:

- Проект закона об олигархах;

- Свобода слова в Украине;

- Прекращение авиасообщения Украины и Беларуси;

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "АРГУМЕНТ". Светлана Крюкова и Анатолий Могилев (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.