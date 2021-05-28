60 минут - Спецвыпуск. В Москве обналичили сувенирные купюры (28 Мая 2021)
Опубликовано: 28 Мая 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Кремль не ожидает от встречи Путина с Байденом "перезагрузки" в отношениях РФ-США 26.05.2021
Еще
Почему банкомат проглотил фальшивки? Как покупателей обманывают в магазинах? Как защитить россиян от агрессивных бездомных собак? Куда исчезли миллиарды беглого олигарха?
Смотрите онлайн 60 минут Спецвыпуск. В Москве обналичили сувенирные купюры (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.