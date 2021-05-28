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Дождь. «Путину стоило бы тихо убрать Лукашенко»: Глеб Павловский о встрече президентов России и Беларуси 28.05.2021

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Телеканал Дождь 28.05.2021. «Путину стоило бы тихо убрать Лукашенко»: Глеб Павловский о встрече президентов России и Беларуси
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Телеканал Дождь - «Путину стоило бы тихо убрать Лукашенко»: Глеб Павловский о встрече президентов России и Беларуси (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в Сочи 28 мая в 17 часов. И пока Европа ограничивает свои полеты в Минск, Лукашенко будет просить у Путина полного возобновления рейсов между Россией и Беларусью. Ограничения полетов в Минск со стороны Москвы связаны с пандемией.

 

Сами переговоры Путина и Лукашенко, скорее всего, будут закрытыми. Как рассказал журналистам Дмитрий Песков, Лукашенко расскажет Путину об истории с самолетом, а также о Софье Сапеге, которая сейчас находится в следственном изоляторе КГБ в Минске. О позиции России в международном скандале с принудительной посадкой самолета западной авиакомпании уже известно: премьер Мишустин заявил, что Россия против санкций в отношении Минска. Обсудили встречу президентов в Сочи с Глебом Павловским, политологом.

 

Павловский считает, что Москве выгодней не спорить с западными странами, а следует тихо отказаться от поддержки Лукашенко: «Официальная позиция появится после встречи с Лукашенко. Полноценная официальная позиция. Но если признаться, я многого не жду от нее. Можно было бы, по меньшей мере, сказать о каком-то несчастном недоразумении, ошибке, найти виноватых диспетчеров или что-нибудь еще. Но насколько я понимаю, Путин этого не сделает. Я не стал бы на месте Лукашенко успокаиваться по этому поводу, потому что, ведь строго говоря, он создал вокруг себя ситуацию двух для России, прежде всего, вариантов — либо Лукашенко будет бегать и создавать иллюзию многовекторности, но у него уже очень маленький коридор для этого, почти ничтожный, либо Москва его уберет. Я думаю, самое правильное было бы для Москвы не спорить с Евросоюзом, а просто тихо его убрать».

 

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