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Константин Сёмин. Россия без яиц. Арктический гектар. Чубайс в Рускарбо. Галопом по Европам 28.05.2021

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Константин Сёмин 28.05.2021. Россия без яиц. Арктический гектар. Чубайс в Рускарбо. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Россия без яиц. Арктический гектар. Чубайс в Рускарбо. Галопом по Европам (28 Мая 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 28 Мая 2021

В этом выпуске:
- Россия разрешила европейским авиакомпаниям летать к себе в обход Беларуси;
- Азербайджан снова обвиняет Армению в нарушении перемирия;
- Граждане продолжают вкладываться в зарубежные компании – за 1 квартал объем таких вложений вырос на 220 миллиардов рублей;
- Долговая нагрузка граждан достигла рекордного уровня, предупреждает Центробанк;
- Минпромторг монополизирует северный морской путь;
- Россия может остаться без яиц, предупреждают владельцы куриных ферм;
- Убер вынудили пойти на уступки своим водителям;
- Германия объявила, что вложит миллиард евро в развитие Намибии в качестве искупления за геноцид;
- Асад переизбрался на 4й срок, набрав 95 процентов голосов;
- В правительстве изучают идею создания новой госкорпорации – Рускарбо;
- Доходы Рогозина за год выросли почти вдвое;
- Актёр Сигал решил вступить в «Справедливую Россию – За правду».

 

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