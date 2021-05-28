В этом выпуске:

- Россия разрешила европейским авиакомпаниям летать к себе в обход Беларуси;

- Азербайджан снова обвиняет Армению в нарушении перемирия;

- Граждане продолжают вкладываться в зарубежные компании – за 1 квартал объем таких вложений вырос на 220 миллиардов рублей;

- Долговая нагрузка граждан достигла рекордного уровня, предупреждает Центробанк;

- Минпромторг монополизирует северный морской путь;

- Россия может остаться без яиц, предупреждают владельцы куриных ферм;

- Убер вынудили пойти на уступки своим водителям;

- Германия объявила, что вложит миллиард евро в развитие Намибии в качестве искупления за геноцид;

- Асад переизбрался на 4й срок, набрав 95 процентов голосов;

- В правительстве изучают идею создания новой госкорпорации – Рускарбо;

- Доходы Рогозина за год выросли почти вдвое;

- Актёр Сигал решил вступить в «Справедливую Россию – За правду».

Смотрите онлайн Константин Сёмин Россия без яиц. Арктический гектар. Чубайс в Рускарбо. Галопом по Европам (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.