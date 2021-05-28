Соловьёв LIVE - НАТО-2030: Восход новой империи. Белоруссия под ударом. Плацдарм Леонкова (28 Мая 2021)
Опубликовано: 28 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Плацдарм Леонкова» в эфире.
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:
- НАТО-2030: Восход новой империи
- Белоруссия под ударом.
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