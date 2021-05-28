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Соловьёв LIVE. НАТО-2030: Восход новой империи. Белоруссия под ударом. Плацдарм Леонкова 28.05.2021

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Соловьёв LIVE 28.05.2021. НАТО-2030: Восход новой империи. Белоруссия под ударом. Плацдарм Леонкова
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Соловьёв LIVE - НАТО-2030: Восход новой империи. Белоруссия под ударом. Плацдарм Леонкова (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

- НАТО-2030: Восход новой империи
- Белоруссия под ударом.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE НАТО-2030: Восход новой империи. Белоруссия под ударом. Плацдарм Леонкова (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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