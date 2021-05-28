«Евросоюзу дали пощечину». Почему Запад отбросил все приличия в борьбе с Лукашенко

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

- НАТО-2030: Восход новой империи

- Белоруссия под ударом.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE НАТО-2030: Восход новой империи. Белоруссия под ударом. Плацдарм Леонкова (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.