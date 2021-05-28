Почему спецоперацию провёл Минск, а не Европа

Президент России Владимир Путин принес извинения своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за то, что без его разрешения обсуждал ситуацию в Белоруссии с американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил сам Лукашенко на встрече с членами парламента Белоруссии. Соответствующее сообщение приведено на сайте белорусского главы.

Смотрите онлайн Политическая Россия "Прости меня, Батька!": Путин извинился перед Лукашенко за разговоры о Белоруссии (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.