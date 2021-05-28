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Царьград. Главное. Российский газ «самый грязный на Земле»: паранойя Вашингтона или объявление углеродной войны Москве 28.05.2021

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Царьград. Главное 28.05.2021. Российский газ «самый грязный на Земле»: паранойя Вашингтона или объявление углеродной войны Москве
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Царьград. Главное - Российский газ «самый грязный на Земле»: паранойя Вашингтона или объявление углеродной войны Москве (28 Мая 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В Минфине США вновь грозят России новыми санкциями. Глава ведомства Д.Йеллен заявила, что Вашингтон будет использовать все имеющиеся инструменты, в том числе и санкции, против «злонамеренной деятельности» России. В свою очередь, в Минэнерго США назвали российский газ «самым грязным на Земле».

 

На что вице-премьер А.Новак заметил, что на тему экологичности товаров «много хайпа», но по объективным данным российский газ причиняет природе в несколько раз меньший ущерб, чем газ из США. Как климатическая политика США, Китая и России может изменить глобальную экономику? Что будет с отечественной экономикой, когда произойдет обвал доходов от экспорта углеводородов?

 

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