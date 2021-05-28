Царьград. Главное. В Якутии обязательная вакцинация, в ЦБ «революция» против МВФ, в Минфине «радужное» восстановление 25.05.2021

Царьград. Главное. Глазьев о ключевых провалах в экономике России и путях их преодоления 26.05.2021

В Минфине США вновь грозят России новыми санкциями. Глава ведомства Д.Йеллен заявила, что Вашингтон будет использовать все имеющиеся инструменты, в том числе и санкции, против «злонамеренной деятельности» России. В свою очередь, в Минэнерго США назвали российский газ «самым грязным на Земле».

На что вице-премьер А.Новак заметил, что на тему экологичности товаров «много хайпа», но по объективным данным российский газ причиняет природе в несколько раз меньший ущерб, чем газ из США. Как климатическая политика США, Китая и России может изменить глобальную экономику? Что будет с отечественной экономикой, когда произойдет обвал доходов от экспорта углеводородов?

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